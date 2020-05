Am Géigesaz zur däitsch-lëtzebuerger Grenz goufen hei net sou streng a systematesch Kontrolle gemaach.

Wat déi belsch-lëtzebuergesch Grenz ugeet, do bleift et offiziell beim Datum vum 8. Juni.

De Jean Asselborn huet op Nofro hin annoncéiert, datt awer "héchstwarscheinlech" déi nächst Woch Akafen an der Belsch rëm autoriséiert gëtt. Souwuel fir "Courses alimentaires" wéi "non alimentaires".

Well Belsch net däerfen duerch d’Land fueren fir op d’Côte ze goen, ass dat logescherweis weiderhin och fir Lëtzebuerger verbueden.

Reunioun mam Heiko Maas op der "Moselbrücke"

Op der däitsch-lëtzebuerger Grenz ginn zanter Mëtternuecht keng Kontrolle méi gemaach. Et däerf een also rëm ouni Aschränkungen iwwert d’Grenz, allerdéngs soll ee sech un déi sanitär Reegelen am Zesummenhang mam Coronavirus halen.

No vill Kritik vu Lëtzebuerger Säit hu sech den däitschen Ausseminister Heiko Maas an de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn op der „Moselbrücke“ tescht Pärel a Schengen getraff, fir d’Reouverture ze feieren.

Wir haben heute die Grenzkontrollen zu #Luxemburg eingestellt. Das ist ein wichtiges Zeichen. Europa lebt davon, dass es ein Europa ohne Grenzen ist. #EuropeUnited pic.twitter.com/wlD2ZscaUw — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 16, 2020