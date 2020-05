Wéi d'Police mellt, koum et e Samschdeg am Nomëtteg zu engem déidlechen Accident zu Uewerkäerjeng. E Motocyclist war géint 15.30 Auer schro gefall.

An der Rue de Schouweiler hat de Mann d'Kontroll iwwert seng Maschinn verluer. Hie krut fir d'éischt e Stroosseschëld ze paken, duerno ass hie mat engem geparkten Auto kollidéiert.

Den 41 Joer ale Mann vu Käerjeng koum schwéier blesséiert an d'Spidol, wou hie kuerz drop u senge schroe Verletzunge gestuerwen ass.

D'Police sicht no Zeien

Jiddereen, deen den Accident gesinn huet, soll sech bei der Déifferdenger Police um 244 53 1000 oder op Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu mellen.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL

Weideren Zeienopruff wéinst Accident zu Réiden

D'Police ermëttelt op Uerder vum Parquet wéinst engem weidere schwéieren Accident e Samschdeg am Nomëtteg zu Réiden. Eng Automobilistin hat Zeienaussoen no e Stoppschëld ignoréiert an ass op enger Kräizung mat engem Bus aneneegerannt. D'Fra gouf mat schwéiere Blessuren an d'Spidol bruecht.

Op Uerder vum Parquet goufe béid Gefierer fir d'Enquête sécher gestallt.

