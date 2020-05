E Sonndeg de Moie géint 10.30 Auer ass op enger Daachterrasse an enger Cité zu Pëtschent e Feier ausgebrach. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.

Et si Solarpanneauen um Daach vun der Residenz verbaut. Wéinst dem Isolatiounsmaterial waren d'Läschaarbechten alles anescht wéi einfach an et koum zu enger grousser Dampentwécklung, déi duerch déi ganz Cité gezunn ass.

D'Pompjeeë vu Weller-Pëtschent, Klierf, Miersch, Tandel, Housen, Wolz, Dikrech an Ettelbréck goufen op d'Plaz geruff. Donieft waren och d'Ambulanze vun Housen an Dikrech am Asaz, grad ewéi de Samu Ettelbréck.

Kuerz virun 11 Auer gouf et zu Kielen am Schoulwee a Feier an enger Kichen. Heibäi goufen 2 Persoune liicht verwonnt. D'Ambulanzen aus der Stad a vu Mamer hu sech ëm déi Verwonnt gekëmmert. D'Pompjeeë vu Kielen, Koplescht a Mamer waren am Asaz.