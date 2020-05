No der Kritik vun SNE, SEW a Landesverband iwwert d'Surveillance virun 8 Auer am Fondamental, huet den Educatiounsministère e Méindeg reagéiert.

Den zoustännege Minister Claude Meisch an de President vum Syvicol Emile Eicher hate sech e Méindeg zesummegesat, fir Léisungen ze fannen.

Vum 25. Mee u ginn d'Kanner an hire jeeweilege Gruppen, am Normalfall tëscht 8 an 13 Auer betreit. Vun deem Dag un ass dann och eng Surveillance am Schoulhaff geplangt an dat 10 Minutten ier d'Schoul ugeet.

Vum 8. Juni un ass dann déi ëmstridde Surveillance moies schonn um 7 Auer an de Schoulhäff. Do géifen nëmme wéineg Kanner a Fro kommen esou de Claude Meisch.

Et sinn an éischter Linn Kanner vu Leit, déi eng wesentlech Aktivitéit fir Land a Leit assuréieren an déi onbedéngt op eng Surveillance vun de Kanner scho moies um 7 Auer ugewise sinn.

D'Modalitéite vun där Surveillance wäerten an enker Zesummenaarbecht mat de Schoul-Direktiounen an dem Gemengesyndikat Syvicol definéiert a virun der Péngschtvakanz matgedeelt ginn. Vun Enseignanten, déi d'Surveillance moies um 7 Auer mussen assuréieren, ass elo net méi rieds.

Schreiwes vum Educatiounsministère

Précisions sur la surveillance des élèves de l'enseignement fondamental avant 8 heures (18.05.2020)

Communiqué par: Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / SYVICOL Le 18 mai 2020, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, et le bureau du SYVICOL (Syndicat des villes et des communes luxembourgeoises), présidé par Emile Eicher, se sont concertés sur la surveillance à assurer au profit des élèves de l'enseignement fondamental avant 8 heures.

Les précisions suivantes sont données par rapport à l'annonce de cette surveillance faite par le ministre Claude Meisch lors de la conférence de presse du 15 mai dernier:

• Les cours et les études surveillées dans le cadre du système en alternance seront organisés en principe de 8 heures à 13 heures à partir du 25 mai 2020.

• À partir de cette date, une surveillance sera assurée dans la cour de récréation 10 minutes avant le début des cours respectivement des études surveillées.

• À partir du 8 juin 2020, une surveillance sera organisée pour les enfants de parents assurant une activité essentielle et nécessitant absolument une prise en charge de leurs enfants dès 7 heures. Cette surveillance s'adressera à un nombre très réduit de parents.

• Les modalités de cette surveillance seront définies en étroite collaboration avec les directions de l'enseignement fondamental et le SYVICOL et communiquées avant le congé de la Pentecôte.