Een Cyclist ass um Sonndeg um 12.15 Auer gefall, nodeems ee schwaarzen Audi RS6 4 Gefierer iwwerholl huet an de Cyclist him huet missen auswäichen.

D'Police sicht an deem Kontext no Zeien, déi den Tëschefall oder de schwaarzen Audi am Raum Räichel-Rippweiler gesinn hunn op der Nummer 244481000.