Mëtt Mäerz gouf d'Cellule de Crise an d'Liewe geruff, fir den Ëmgang mat der Pandemie ze koordinéieren.

All Dag hu sech eng 16 Persounen aus verschiddene Beräicher getraff, d’Entwécklung suivéiert an Decisiounen ausgeschafft. Elo am Deconfinement verännert sech d'Aarbecht vun der Krisen-Zell.

Och wann eng Rei Dëscher a Still aus dem Santésministère erausgedroe goufen, ass d’Krisen-Zell net komplett opgeléist. D’Aarbecht geet weider, wann och net méi ganz esou intensiv a mat anere Sujeten.

Luc Feller, Haut-Commissaire vun der nationaler Protektioun: "D'cellule de crise oder den Aarbechtsgrupp Deconfinement, dee fonctionéiert haut esou, dass ee sech och praktesch all Dag moies ee mol gesäit, fir natierlech sech ofzeschwätzen zu deene verschiddenen Sujeten, déi ustinn, fir ze koordinéieren, a virun allem och nees fir tëschent all deenen Acteuren, déi responsabel fir ee Beräich sinn, fir de Flux d'information och propper tëschent deenen Acteuren ze garantéieren."

Fir e Bilan ze zéien, wier et nach ze fréi, mee ...

De Luc Feller, Presidence Krisenzell: "... réckbléckend kann ee soen, dass ee vläicht déi eng oder aner Decisioun liicht aneschters artikuléiert hätt. Et muss een awer och wëssen, dass mir haut en aneren Wëssensstand hunn, wéi zu deem Ament, wou mir d’Decisioun geholl hunn. Dofir ass et ëmmer einfach ze soen, dass een elo verschidde Saache geännert hätt."

D’Consignen zu de Masken hu sech jo zum Beispill zanter dem Ufank vun der Pandemie verännert. Ma et wier awer ëmmer koherent kommunizéiert ginn, fënnt de Luc Feller. Et misst ee bedenken, dass d’Situatioun am Ufank nach eng aner gewiescht wier.

"Dass een do gesot huet, mir benotzen d’Maske virun allem fir Leit an direktem Kontakt mat Infizéierten, war absolut normal. Mir waren an enger Situatioun vu Confinement an elo si mer eben an engem Deconfinement. Mir mussen deen Deconfinement organiséieren an do brauch ee Gestes Barrières."

Och d’Logistik-Cellule vum Krisenzenter gouf reduzéiert. A Spëtzenzäiten huet dës mat bis zu 50 Leit funktionéiert. Elo sinn et nach 7 bis 8 Leit, déi sech ëm déi Bestellunge këmmeren, déi nach net ofgeschloss sinn. D’Krisenzell par conter schafft den Ament virun allem un den Decisiounen zum Deconfinement.

"Mir maachen eis all Dag e Bild, wéi d’Situatioun ass. D’Regierung, respektiv de Staatsminister kann zu all Moment natierlech d’Krisenzell nees zesummeruffen an der Configuratioun, wéi se virdrunner war. An dat hänkt vun der Situatioun of, virun allem um Niveau vun der Unzuel vun den Infizéierten am Land, awer och vun der Unzuel vun de Bett-Kapazitéiten an de Spideeler. Do kann ee keng Zuel x oder y nennen, mee et ass eigentlech eng Projektioun, déi een an d’Zukunft mécht."

Dowéinst wier et och besonnesch wichteg, am Deconfinement déi richteg Balance ze fannen a fir all eenzele Secteur spezifesch Mesuren auszeschaffen, fir d’Zuel vun den Nei-Infektiounen esou kleng wéi méiglech kënnen ze halen.

Wann d'Situatioun sech nees dramatesch verschlechtere géif, kéint d'Aktivitéit vun der Krisenzell och nees eropgefuer ginn. "Mir hu Projektiounen, wéi d'Courbe vun de Kapazitéite vun eise Spideeler verleeft, déi huet d'Uni eis gemaach. A wa mer eis op ee mol vun där Courbe géife fortbeweegen, dat heescht, wa mer net méi an där Courbe bleiwen, wou mer soen 'Dat do, dat packe mer', mä wann een op eemol gesäit, mir leie wäit iwwert der Courbe, jo da musse mer natierlech d'Situatioun analyséieren an dann decidéieren, wéi gi mer vir, maache mer entweder méi Testing an der Bevëlkerung, fir nach méi geneet Bild ze kréien oder musse mer nees restriktiv Mesuren aféieren, wat mer natierlech net hoffen."