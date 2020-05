De fréiere Wirtschaftsminister Etienne Schneider kandidéiert fir e Posten am Verwaltungsrot beim russesche Konzern Sistema.

Hie kéint do den Nofollger vum Jeannot Krecké ginn.

Den Etienne Schneider ass jo am Februar vu senge Ministeschposten zeréckgetrueden, well hie "säi Liewen zeréck" wollt hunn. Et goufe séier Spekulatiounen driwwer, dass wuel e Posten am Verwaltungsrot vun ArcelorMittal kéint op hie waarden.

Wéi de Paperjam an de Radio 100.7 mellen, wier da wuel elo de russesche Konzern Sistema eng méiglech nei Destinatioun vum Etienne Schneider, wat de fréieren LSAP-Minister RTL-géintiwwer dann och op Nofro hi bestätegt huet.

D'Assemblée générale vu Sistema ass fir de 27. Juni geplangt.

Sistema investéiert a verschiddenste Beräicher ewéi High-Tech, Landwirtschaft a Finanzen.