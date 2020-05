Bis an d'Mëttesstonn war um Dënschdeg eng Bipartite tëscht der Regierung an den national representative Gewerkschaften OGBL, LCGB a CGFP.

U sech sollten d'Gewerkschaften en Dënschdeg de Moien um 11 Auer en éischte schrëftlechen Entworf vun der Regierung virgestallt kréien, zum ominéise Pandemie-Gesetz. Dee Pak also, dee reegelt, wéi et a Punkto Corona-Mesurë virugeet, wann am Juni bis den Etat de Crise ausleeft.

Esou en Avant-Avant Projet de Loi gouf et en Dënschdeg awer net. Et wier een nach net fäerdeg op Regierungssäit. De Premier Xavier Bettel wëll en Text kréien, deen op de breet-méiglechste Konsens fousst.

Déi 3 Gewerkschaftspresidente Back, Dury a Wolff hu sech awer no der Reunioun, déi eng gutt Stonn gedauert huet, rassuréiert gesot. Sie hätten erkläert kritt, dass hir Ängschte vun engem Text, deen déi gewerkschaftlech Fräiheete géif agrenzen, net néideg wieren.

D'Pandemie-Gesetz géif natierlech weiderhin d'Distanzmesurë reegelen a soll och de wirtschaftlechen Aspekt mat abezéien. Dozou gëtt e Mëttwoch de Moien dem Chamberbüro an der Presidentekonferenz och schonns e weideren Ënnerstëtzungspak virgestallt.

En Text zum Pandemie-Gesetz sollen d'Gewerkschaften iwwerdeems d'nächst Woch kréien.

Zanter en Dënschdeg de Mëtteg 12.30 Auer informéieren de Premier an d'Santésministesch de Chamberbüro iwwert de momentane Verlaf vum Ausschaffen vum Pandemie-Gesetz.