D'Ministere presentéieren e Mëttwoch op enger Pressekonferenz e Mesurëpak fir d'Relance vun der Lëtzebuerger Wirtschaft am Kontext vun der Corona-Kris.

D'Pressekonferenz mat de Vizepremieren Dan Kersch a François Bausch an dem Finanzminister Pierre Gramegna gëtt live op RTL.lu iwwerdroen, dëst vu 17.30 Auer un.



Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.