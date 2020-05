Wéi wichteg ass den Haus- respektiv Familljendokter bei enger Diagnose a fir de Gesondheetssecteur?

Hei am Land bezeechent een den Dokter, deen als Spezifikatioun "Médécine generale" gewielt huet, als Generalist oder Hausdokter, a villen anere Länner op der Welt schwätzt ee vum Familljendokter. Si begleeden hir Patienten an deenen hir Familljen iwwert Generatiounen. Sou ass et emol am Idealfall an éischter Fréier gewiescht, wou d’Famill nach beieneen an engem Duerf oder der selwechter Gemeng gewunnt huet.

De Familljendokter ass wichteg fir d’Patienten, ma och fir eise Gesondheetssystem. Dat confiréieren déi zwee Dokteren, mat deene mer geschwat hunn.

Hautdesdaags wier de klassesche Familljendokter um verschwannen, mengt den Dr Willy Theis. Hie schafft zënter Enn 2016 als Hausdokter hei zu Lëtzebuerg. De Grond dofir kéint ënnert anerem sinn, well d’Familljen net méi all beienee wunnen an och ëmmer méi grouss Centres médicales mat verschiddenen Doktere kéimen. Et wier awer fir all Patient vu Virdeel, sech e laangjäregen Hausdokter ze sichen, dee seng Krankegeschicht an och déi vun der Famill kennt. Dat géing dacks d’Diagnose vereinfachen.

Wéi wichteg de Familljendokter fir de Gesondheetssystem ass, verdäitlecht d’Dr Monique Aubart-Schuller. Si praktizéiert zënter 2001 an ass zënter 2008 d’Presidentin vun der Société scientifique Luxembourgeoise de Médicine Générale. E Gesondheetssystem ouni Hausdoktere géing hirer Meenung no vill ze deier ginn, well da vill méi eenzel Consultatiounen an Analyse vu Spezialiste misste gemaach ginn, ouni de Mënsch als Ganzt ze kucken, wéi d’Hausdokteren dat gewinnt sinn. D’Hausdoktere wieren de Puffer tëscht de Spideeler an der Populatioun. Nëmmen e klengen Deel vun hire Patiente misst hospitaliséiert ginn.

Wärend der sanitärer Kris wären d’Hausdoktere mat un der Front gewiescht. ¾ vun de Covid-19-Patienten hätten net missten hospitaliséiert ginn a wiere vun den Hausdoktere betreit ginn.