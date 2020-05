En Dënschdeg am Nomëtteg ass et um CR181 op Héicht vum Fräiheetsbam zu engem uergen Accident komm. 2 Persoune goufe mat Blessuren an d'Klinick ageliwwert.

Wéinst dem Accident ass den CR181 tëscht dem Briddel a Stroossen fir de Verkéier gespaart. Weider Detailer feelen nach. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL