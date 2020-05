D'Regierung huet scho vill fir d'Betriber gemaach, notamment, fir mat Liquiditéitsproblemer ze hëllefen, ma elo musse méi cibléiert Hëllefe kommen.

Dat sot den Direkter vun der Chambre de Commerce Carlo Thelen am Interview op RTL Télé en Dënschdeg den Owend. Dat heescht fir Betriber, déi den Ament net dierfe schaffen, wéi an der Hotellerie, dem Tourismus oder der Restauratioun. Awer och fir déi Entreprisen, déi elo schonn duerften opmaachen, awer wéinst der Kris an de Sécherheetsmesuren op Perte schaffen.

D'Handelskummer fuerdert, dass de Chômage partiel a verschiddene Fäll soll kënne weiderlafen. Et missten awer och nach weider Mesurë kommen, déi bis zum Enn vum Joer gräifen, an d'Couts fixes vun de Betriber viséieren. An dat och fir méi grouss Betriber, esou de Carlo Thelen.

Fir déi Entreprisen, déi am schlëmmste betraff wieren, missten och cibléiert weider Hëllefe kommen, déi net misste rembourséiert ginn. Dee gréisste Problem fir iwwert d'Hallschent vun de Betriber wier nämlech d'Liquiditéit. D'Betriber wéilte sech ouni Previsibilitéit nämlech och net onbedéngt verschëlden. D'Banke wieren en Deel vun der Léisung a kéinten hëllefen, ma et misst een och oppassen, dass si méi spéit mat eragezu ginn, well d'Betriber hir Prêten net méi zréckbezuele kéinten.

De Carlo Thelen huet begréisst, datt d'Regierung d'Investissementer géif héichhalen. Et misst awer och gekuckt ginn, wou soll investéiert ginn: der Handelskummer no ënnert anerem an der Digitalisatioun, dem Transport awer och der Re-Industrialiséierung. Et missten hei och Mesurë geholl ginn, fir Industrie-Betriber unzelackelen.

Den Direkter vun der Chambre de Commerce ass géint Steiererhéijungen - dat wier Gëft fir d'Wirtschaft an d'Attraktivitéit vu Lëtzebuerg. Wuel misst d'Regierung elo vill Suen an de Grapp huelen, ma d'Staatsfinanze wiere gutt a bei engem Deel vun den annoncéierte Mesurë misst jo net direkt Cash ausbezuelt ginn, wéi bei de Garantien.