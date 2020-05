Zanter ugangs der Woch ginn et eng Partie Phishing-Versich zu Lëtzebuerg.

Notzer vu LuxTrust, 3D Secure a verschiddene Banken am Grand-Duché gi via SMS oder Mail kontaktéiert, fir hir perséinlech Donnéeën z'aktualiséieren a ginn op e falsche Site weidergeleet.

User, déi dëst gemaach hunn, sollen esou séier wéi méiglech déi betraffe Bank an de Service client vu LuxTrust (+352) 24 550 550 kontaktéieren.

Weider Informatioune fannt dir am Communiqué.

Schreiwes

Attention aux emails et SMS frauduleux Luxembourg, 19 mai 2020 - Depuis le début de cette semaine, de nombreuses tentatives de phishing (hameçonnage) ont été recensées sur le Luxembourg. Des SMS et emails invitant l'utilisateur à mettre à jour ses données ont été envoyés, imitant les communications de LuxTrust, 3D Secure et de plusieurs banques du Grand-Duché.

Modus operandi

De manière générale, l'utilisateur reçoit un email/SMS et est invité à cliquer sur un lien pour faire une opération urgente (mettre à jour ses données pour continuer à avoir accès à un service etc...). Il est alors redirigé vers un faux site, lui demandant d'entrer les détails de sa carte de crédit et/ou de valider ses informations personnelles en entrant son User ID, mot de passe et code à usage unique LuxTrust (dans certains cas à plusieurs reprises).

Si un utilisateur est allé jusqu'au bout de la procédure et a donné ses informations personnelles, il doit immédiatement contacter sa banque et le service client LuxTrust au (+352) 24 550 550 afin de prendre les mesures nécessaires.

L'utilisateur doit protéger son identité numérique

Les acteurs de la place rappellent aux utilisateurs qu'ils doivent protéger leurs informations personnelles (identifiant, mot de passe, code carte). Ces éléments garantissent l'accès sécurisé à leur espace bancaire et aux démarches administratives et ne doivent pas être partagés avec de tierces parties.

Les acteurs de la place ne vous demanderont jamais de mettre à jour vos informations personnelles avec un lien par email ou SMS. Ces communications se font uniquement dans les espaces de messageries sécurisées de votre banque.

Afin de protéger votre identité LuxTrust, veuillez toujours suivre quelques recommandations simples :

- Vérifiez bien l'adresse email de chaque expéditeur et n'ouvrez pas les messages dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou dont l'adresse email semble douteuse

- Ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces jointes

- Ne communiquez jamais vos données personnelles et vos identifiants LuxTrust

- Si vous ne voyez pas votre image secrète lors de l'utilisation du Token ou d'un produit à puce LuxTrust, hors contexte d'achat en ligne, stoppez immédiatement la transaction

- Pour tout ce qui concerne la mise à jour de vos données, privilégiez les canaux officiels de communications que vous avez déjà utilisées auparavant avec votre fournisseur