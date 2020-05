D'Associatioun vun de Lëtzebuerger Giischtercher, kritiséiert an engem Communiqué, datt een nach ëmmer net mat dem néidege Material equipéiert wier.

An et hätt een och net déi néideg Formatiounen krut, obschonn dat, no de Revolten 2018, festgehale gouf. D'Direktioun hätt d'Equipementer fir September zejoert versprach kritt.



Speziell de Groupe d'Intervention Pénitentiaire wier concernéiert.

PDF: Pressecommuniqué