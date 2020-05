"Le Luxembourg, terre d'immigration" schreift de Statec. Si hale fest, datt de Wuesstem vun der Populatioun zu 80 Prozent op Migratioun zeréckgeet.

Op déi lescht 10 Joer gekuckt, maache Migrante ronn 80 Prozent vun der Croissance vun der Populatioun zu Lëtzebuerg aus. Waren et nom zweete Weltkrich d'Italiener an no hinnen d'Portugisen, esou sinn et haut Leit, déi haaptsächlech aus der Europäescher Unioun kommen. D'Mënschen, déi op Lëtzebuerg liewe kommen, si Jonker am Alter, fir schaffen ze goen, déi och hir gären hir Famill mat- oder nobréngen. Si suergen dann och dofir, datt d'Altersmoyenne zu Lëtzebuerg erofgeet.

PDF: All d'Detailer vum Statec

Aarbecht an Ekonomie Haaptgrond fir d'Migratioun

Et ass dann och d'Aarbecht, déi déi meescht Leit op Lëtzebuerg zitt. De Grand-Duché huet eng héich Croissance an dobäi awer a verschiddene Beräicher och e Manktem u qualifizéiertem Personal. Vill Leit, déi heihinner kommen, hunn net déi selwecht Ausgangspositiounen an hirem Land, wou de Chômage dacks vill méi héich ass, wou ee manner verdéngt oder wou einfach net déi Qualifikatioune gesicht ginn, déi d'Aarbechter hunn. E weidere Virdeel vu Lëtzebuerg ass d'Gréisst vum Land an esou déi direkt Proximitéit zu den Nopeschlänner.

D'Evolutioun vun der Ekonomie ass also den Haaptgrond, wisou vill Leit op Lëtzebuerg kommen. 2018 koumen esou 16,3 Persounen op 1.000 Awunner als Migranten op Lëtzebuerg, fir hei ze liewen an ze schaffen. D'Moyenne vun den 27 EU-Länner dogéint läit bei 2.6 pro 1.000 Awunner. Just Malta hat e méi héijen Taux (35,3 Promill), Kroatien dogéint hat en Taux vu -3,3 Promill.

Fransousen déi lescht Jore vir

Obwuel Leit aus Portugal e grousse Prozentsaz an der Lëtzebuerger Populatioun ausmaachen, sinn et awer déi lescht Joren d'Fransousen, déi et nach méi op Lëtzebuerg zitt. 2019 hu sech 982 Portugisen hei néier gelooss. Dogéint koumen awer 1.637 Leit aus Frankräich zu Lëtzebuerg etabléiert, wat ronn 14,8 Prozent vun de Migranten 2019 ausgemaach hunn. Dono kommen d'Italiener (9,2%) an d'Portugisen (8,9%). Zesumme maachen dës 3 Natiounen 32,9 Prozent aus, 1990 waren et nach bal 60 Prozent.

Vun den Net-EU-Länner wanderen d'Inder am meeschten an de Grand-Duché an, ëmmerhin waren dat 531 Leit (4,8 Promill) am Joer 2019. Weider an der Top-10 sinn och nach Eritrea mat ronn 375 Leit, woubäi do de Gros als Demandeur d'asile op Lëtzebuerg koumen, a Brasilien mat 313 Leit.

Lëtzebuerger wandere méi aus, wéi an

Den Taux vun de Lëtzebuerger Migratioun an dat eegent Land ass dogéint negativ, wat heescht, datt méi Lëtzebuerger an d'Ausland liewe ginn, wéi der zeréck an de Grand-Duché kommen. Fir 2019 läit dës Zuel am Gesamte bei -1.067. De Gros vun de Lëtzebuerger etabléiert sech an den Nopeschlänner, schaffen awer weider nach am Grand-Duché, wat dem Statec no mat de Logementspräisser ze dinn huet.

An de leschte 50 Joer sinn duerch d'Migratioun ronn 630.000 Leit op Lëtzebuerg komm, dogéint hunn 394.000 Persounen de Grand-Duché verlooss.

Immigranten installéiere sech ronderëm d'Haaptstad

Et sinn déi Regiounen am Land, wou scho vill Leit liewen, déi d'Immigranten unzéien. Esou koumen tëscht 2010 an 2019 9.495 Leit an d'Stad, Esch huet bal 1.400 Leit ugezunn an Déifferdeng knapp méi wéi 800. Am mannste Leit huet et op Groussbus (12), Sëll (13) a Wal (14) gezunn.

Kuckt ee sech de Wäert pro Dausend Awunner an der Gemeng un, kann ee feststellen, datt sech d'Leit haaptsächlech ronderëm d'Haaptstad installéieren: Lëtzebuerg (83.8‰), Strassen (70.1‰), Bartreng (42.7‰), Koplescht (42.9‰) an Hesper (42.1‰).

Weider sinn an der Top 10 vun de Gemenge, mat Ausnam vun Esch-Uelzecht, éischter méi ländlech Géigenden: Bäerdref (61.9‰), Buerschent (52.6‰), Wäiswampech (45.3‰), Esch/Uelzecht (41.5‰) an Esch/Sauer (40.4‰).