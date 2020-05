Grad elo bräicht een eng sozialgerecht an ekologesch orientéiert Finanz- a Steierpolitik.

Et wär net den Zäitpunkt, déi ugekënnegt Steierreform no hannen ze verréckelen. Hei géif ee sech e konkrete Plang wënschen, fir eng sozial an ekologesch Balance fir Lëtzebuerg ze schafen. An datt déi wirtschaftlech Hëllefs-Pläng no der Covid-Kris besser ugepasst ginn.

Et misst een elo ee Strukturwandel vollzéien, net wéi bei der Finanzkris, sou d'Blanche Weber. Zukunftsfäeg Secteure solle geziilt ënnerstëtzt ginn.