D'Syndikater vun den Enseinganten, déi mat Kanner mat spezifesche Besoine schaffen, d'APCCA an d'SPEBS hu keen Accord mam Educatiounsminister fonnt.

D'Erzéiungsgewerkschaften hätten en Dënschdeg eng éischt Reunioun mam Minister gehat, déi zwar an engem konstruktive Kader verlaf wier, ma et hätt ee sech gewënsch, éischter wéi zwee Aarbechtsdeeg virun der Rentrée consultéiert ze ginn.

Dann hätt een als Professionell um Terrain och ënnerschiddlech Point de Vuë wéi de Claude Meisch. D'Enseignante kënnen d'Argumentatioun vum Minister net novollzéien, firwat d'Presenz an der Klass net reduzéiert gëtt. Wuel wieren d'Klasse méi kleng, ma d'Raimlechkeeten och.

Et géif och net stëmmen, datt dës Gruppe méi zou wieren, vue dass en Deel vum Personal esou wuel an de Kompetenzzenter wéi och bei Schüler mat spezifesche Besoinen an der Regelschoul intervenéieren.

Et hätt een d'Uweisung, sech "dans la mesure du possible" un d'Sécherheetsmoossnamen ze halen - do bréicht een awer Prezisiounen, wat dat konkret heescht.

D'Gewerkschafte fuerderen och, datt beim Schülertransport fir d'Kompetenzzenter, grad wéi beim Rescht vum Fondamental, zousätzlecht Personal matfiert. Hei hätt een erkläert kritt, datt dat an der Kompetenz vum Transportministère léich, ma datt dat wéinst engem "beträchtleche Käschtepunkt" schwiereg wier.