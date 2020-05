Et ware schonn ongewinnt schaarf Kriticken, déi um Dënschdeg déi parlamentaresch Oppositioun an der Plenière virbruecht hat.

D'Oppositioun huet sech geschlosse beschwéiert, datt si net eescht geholl géif ginn, notamment bei parlamentaresche Froen. Am Kräizfeier vun der Kritik stoung nieft der Regierung virun allem de Chamberpresident Fernand Etgen.

Den CSV-Deputé-Maire Gilles Roth hat de President souguer frontal attackéiert, andeems hie sot, " hien wier mat senger Aufgab komplett iwwerfuerdert".

Den Haapt-Reproche war deen, dass keng Urgence bei parlamentareschen Drénglechkeetsfroe géif unerkannt ginn.

De Fernand Etgen huet déi Kriticken am RTL-Interview awer net gëlle gelooss:

De Fernand Etgen

"Ech sinn de President vun allen Deputéierten. Grad a Krisenzäiten ass et wichteg, dass besonnesch d'Oppositioun eng staark Stëmm huet, an ech mengen, mer hunn an der Lescht alles gemaach, dass dat och kéint sinn.

Mer hunn d'Zuelen nogekuckt an et sinn esou vill Questions urgentes gestallt ginn wéi nach ni virdrun. Ech mengen och, dass besonnesch d'Oppositioun eng ganz Rei där Froen konnt stellen. Plusminus 16% méi wéi dat virdrun de Fall war. Bei 38% vun de Questions urgentes wier d'Urgence och unerkannt ginn."



Hie fillt sech deemno net ënner Drock, well hien e rengt Gewëssen hätt, sou de Fernand Etgen weider.

Déi Zuelen, déi him reprochéiert gi waren, géife net der Wourecht entspriechen. Bei knapps 40% vun de gestallten Froen, wier d'Urgence eben unerkannt ginn - déi Zuelen hätt een nogesicht.

An der Presidente-Konferenz hätt een dann och an engem, wéi de Chamber-President et genannt huet, "gudde Klima" doriwwer beroden.

D'Sam Tanson ass op d'Ausenanersetzung tëscht der CSV an dem Chamberpresident Fernand Etgen agaangen:

„Ech wollt fir d'éischt awer mol kloerstellen, dass ech gëschter Mëtten iwwer Telefon vum Här Bausch gewuer gi sinn, dass Der déi Fro gestallt hutt, d.h. véierel vir 3 gëschter Mëtten, wou Dir dat hei virbruecht hutt am Plenum, soudass dat dann och dee Virworf entkräft, dass den Här hannert mer géif alles maachen, wat mir géife soen. Ech wosst nämlech net, dass Der déi Fro gestallt hätt, soss hätt ech natierlech och proposéiert, direkt, ech géif kommen, fir se ze beäntweren!“