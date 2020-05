An dëse Minutten erkläre sech déi zwee Vizepremieren an de Finanzminister zum wirtschaftlechen Relancementpak.

Doriwwer hat de Premier e Mëttwoch de Mëtteg op engem Pressebriefing schonn éischt Detailer genannt. Schonn an der Mëttesstonn gouf de Chamber-Büro an d'Presidentekonferenz iwwert dëse Pak informéiert, dee jo ëmmerhin eng 700 bis 800 Milliounen Euro wäert ëmfaassen, an am Budget vun dësem Joer derbäi kommen.

Ënnerstëtzungsmesuren, déi vun der CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen a priori begréisst ginn: Martine Hansen: "T'ass schwéier soen, ob et duergeet oder net, well mer nëmme graff gesot kruten, wat virgesinn ass. D'Richtung stëmmt awer. T'ass wichteg, dass mer aus der sanitärer Kris, déi wirtschaftlech Kris ofbremsen a verhënneren, dass et zu enger schlëmmer sozialer Kris kënnt. De Chômage wäert e Problem ginn, an dofir begréisse mer och, dass de Chômage partiel emol bäibehale gëtt."

Extrait Martine Hansen

Wat och den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen begréisst huet. Fir den déngschteelsten Deputéierte misst een awer natierlech ofwaarden, wéi déi eenzel Mesuren herno a Pabeierform wäerten ausgesinn.

Gast Gibéryen: "T'ass elo den Detail, deen ee muss kucken. Mer sinn eis jo eens ginn, fir net iwwert Reglementer ze fueren, mä iwwer Gesetzer, déi bis de 24. Juni musse gestëmmt ginn. Mer waarden also op den Detail, fir genee ze wëssen, wat virgesinn ass. Ob net nees Leit duerch d'Netz falen."

Extrait Gast Gibéryen

Detailer ginn et wéi gesot an dëse Minutten, wéi och e Freideg, wann de Wirtschaftsminister Fayot, an de Mëttelstandsminister Delles weider Explikatioune wäerte liwweren.