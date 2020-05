Vum Text aus dem Joer 2018 wier net méi vill do, et konnt sech elo op e Kompromëss tëscht all den Auteure gëeenegt ginn, heescht et vun der UNEL.

No zwee an d'Halleft Joer Verhandlunge mam Ministère, de Studenten an de Patronen, huet der UNEL no d'Chamber e Mëttwoch fir déi éischte Kéier e Gesetzestext fir eng rechtlech Basis fir Stagë beschloss. Am leschten Entworf gouf dann och der UNEL hirer Fuerderung Rechnung gedroen, fir d'Aarbecht vun de Studenten ze bezuelen. Allerdéngs wier dëst eréischt den éischte Schratt a Richtung gerecht Behandlung vu Stagiairen.

Schreiwes vun der UNEL

Vum Text aus dem Joer 2018 wier net méi vill do, et konnt sech elo op e Kompromëss tëscht all den Auteure gëeenegt ginn. D'Chamber hätt sech kloer géint d'Ausbeutung vu Studenten a Schüler ausgeschwat.

Souwuel d'Qualitéit, wéi och d'Quantitéit vun de Stagë gouf verbessert. Zënter Ufank u fuerdert d'UNEL, dass d'Stagë misste bezuelt, d'Roll vun den Tuteure verbessert an den Zougang zu de Stage méi einfach gemaach ginn.

No engem Master-Studium si Stagen net méi méiglech, fir sou e gereegelt Eraklammen an d'Aarbechtswelt ze garantéieren. Nodeems een e Bachelor huet, soll een dann och nom qualifizéierte Mindestloun bezuelt ginn a no enger Zäit gestaffelt. Dëst ass eenzegaarteg an der EU. Verlängerunge vun all Kéiers 4 Woche vum Stage, fir esou d'Bezuelen z'evitéieren, ass verbuede ginn.

Kritik gëtt et allerdéngs un engem Punkt, bei deem zum Beispill Stagen am Gesondheetssecteur net bezuelt ginn an aner Critèren erfëllen. No 2 Joer soll d'Gesetz reevaluéiert ginn, fir esou nozebesseren, ma et bedauert een awer, dass dëst net schonn direkt gemaach gouf.

ACEL zefridden, dass d'Aarbecht elo endlech seng Friichten dréit

Schreiwes vun der ACEL

Och d'ACEL weist sech zefridde mam Text, deen och natierlech zesumme mat hinnen ausgeschafft gouf, eng Aarbecht, déi gutt ofgelaf wier an déi och elo hir Friichte géif droen, esou d'Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois an hirem Communiqué.

De Punkt vun der Vereinfachung vum Accès an e Stage, engem vun de wichtegste Punkte fir d'ACEL, wier elo kloer garantéier. Och dat juristesch Encadrement wier elo ginn.

Allerdéngs wier dësen Text elo e wichtege Schratt an déi richteg Richtung fir déi nächst Joer.

E Mëttwoch de Moien hat den OGBL änlech Fuerderungen, déi och elo erfëllt goufe mam Gesetz

D‘Stagë vu Studenten a Schüler musse besser encadréiert ginn. Dat fuerdert den OGBL an engem Communiqué am Zesummenhang mam entspriechende Gesetz, dat um Punkt war an der Chamber e Mëttwoch, gestëmmt ze ginn.

D’Gewerkschaft schreift, dass fir d’Abusen ze stoppen, missten d’Aktivitéiten, déi ee Stagiaire an engem Betrib muss erfëllen, méi kloer definéiert ginn. E Student soll op kee Fall fir Tâchen agesat ginn, déi enger permanenter Aarbechtsplaz entspriechen.

Donieft misst et obligatoresch sinn, datt Stagiairë bezuelt ginn an dem OGBL no misst – wann nom Stage e Kontrakt ënnerschriwwe gëtt – déi Zäit am Stage vun der Proufzäit ofgerechent ginn. D’Stagezäit misst dann och an d’effektiv Aarbechtsperioden assimiléiert ginn.

Zu gudder Lescht freet d’Gewerkschaft Kontrollen a Sanktioune géint sougenannt „Stagiaires-Fabricken“, fir sou d’Betriber z’incitéieren, jonk diploméiert Leit anzestellen.

Schreiwes vum OGBL