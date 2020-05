Aus bis elo ongekläerte Grënn huet de Cyclist mat de Kanner, déi am Accident verwéckelt waren, gejaut an ass ouni de Kanner ze hëllefen, weidergefuer.

Op engem Feldwee tëscht Kietscht an Ueschdref, deen a Richtung "Rue de la Mairie" op Ueschdref féiert, waren en Dënschdeg 4 Kanner op 2 Trottinetten ënnerwee. Wéi d'Kanner de Wee erofgefuer sinn, ass hinnen e Cyclist entgéint komm. Souwuel d'Kanner op den Trottinetten, wéi de Vëlosfuerer hu missten auswäichen, woubäi déi 2 Trottinettë missten an e Rampli fueren an déi 4 Kanner gefall sinn.

Beim Cyclist soll ech sech ëm e Mann handelen, dee Lëtzebuergesch an Däitsch geschwat huet an am Alter vun tëscht 50 a 60 Joer al ass. Hien hat e Brëll op en eng kuerz Box un.

De Mann, sou wéi all weider Zeien, solle sech bei der Police vun Atert um 244921000 oder per Mail (police.atert@police.etat.lu) mellen.