D’Betriber sollen nach besser gehollef kréien, fir aus der Kris erauszekommen an den Teletravail muss e legislativen Kader kréien.

Dat huet d’CSV an der Chamber am Kader vun enger Aktualitéitsstonn gefuerdert.

Diskutéiert gouf ënnert anerem iwwert d’Hausse vum Chômage, den Teletravail an déi sozial Ongläichheeten am Kader vun der Corona-Kris.

Der CSV no war de Lockdown noutwenneg. Dat Ganzt hätt awer elo een negativen Impakt op d’Wirtschaft an den Aarbechtsmarché. De Chômage wier an d’Luucht gaangen. Dowéinst misste Betriber nach besser gehollef kréien. D’Partei kritiséiert awer dat verschidde Betriber, déi wärend dem Lockdown zouhaten, keng staatlech Hëllefen kruten.

E weidere Sujet war den Teletravail. Dëse géif de Verkéier entlaaschten an domadder d’CO2-Emissioun reduzéieren. An Zukunft misst awer een legislativen Kader geschafe ginn. Hei géife sech eng Rëtsch Froen stellen. Ënnert anerem wéi den Home Office vum Patron kontrolléiert gëtt a wéi et mam Aarbechtsschutz, dem Aarbechtsvertrag an dem Dateschutz ausgesäit.

D’Corona-Kris verstäerkt och déi sozial Ongläichheeten. Ënnert anerem goufe vill Leit duerch d’Kris isoléiert. D’Ongläichheete géife besonnesch op finanziellem a mënschlechem Plang zouhuelen. Bis ewell hätten iwwer 100.000 Leit hei am Land am Aarmutsrisiko gelieft.

An Zukunft missten dann och méi Suen an de Sozialsystem investéiert ginn, esou nach d’CSV.