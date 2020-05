D'Wieder war schéin an et ware vill Motorradsfuerer op de Stroossen ënnerwee. Leider net ouni Accidenter.

Zu Rouderssen huet en Donneschdeg am Nomëtteg ee Motocyclist op der Haaptstrooss d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an ee Feld gefall. E gouf licht blesséiert an d'Spidol bruecht.

Tëscht Hiefenech a Waldbëlleg war eng Grupp vun 3 Leit um Motorrad ënnerwee. Dee leschten an der Rei ass vun der Strooss ofkomm an ass gefall. Hie gouf doropshin am Spidol versuergt.

Du koum et wéinst enger Uelegspuer am Rond-point zu Sandweiler zu engem Accident, wéi eng Fra mat enger Vespa gefall ass. Si war just liicht blesséiert a gouf am Spidol ënnersicht. D'Pompjeeën hunn de Rond-point an den Irgäertchen du gebotzt.