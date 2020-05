Dat ass den Uerder, deen d'Douanieren dës Woch vum zoustännege Minister Pierre Gramegna kritt hunn, sou d'Presidentin vun der Douanesgewerkschaft.

D'Douaniere kruten dës Woch vum zoustännege Minister Pierre Gramegna den Uerder, datt déi perséinlech Donnéeën, déi d'Beamten am Kader vun de Grenzkontrollen mat Däitschland erfaasst hunn, geläscht misste ginn. Dat huet um Freideg de Moien d'Presidentin vun der Douanesgewerkschaft Lynn Luciani am RTL-Moiesjournal confirméiert.

De kompletten Interview mam Lynn Luciani, Presidentin vun der Douanesgewerkschaft

Beamten, déi dat net maachen, riskéieren disziplinaresch Sanktiounen. D'Lynn Luciani huet nach emol präziséiert, datt ee sech vun Ufank un d'Fro gestallt hätt a wéi wäit d'Sammele vun Numm a Plackennummer vu Leit déi an Däitschland fuere wollten, iwwerhaapt legal wier. Och dierften d'Donnéeë sou laang net zerstéiert ginn, bis d'Saach gekläert ass.

D'Douanesgewerkschaft vermësst ganz allgemeng Informatioune vun der Direktioun an hirem Ressortminister am Finanzministère. Bis ewell hätt een nach keng Erklärunge kritt, firwat d'Beamten iwwerhaapt gesot kruten, fir déi perséinlech Daten opzeschreiwen. Et schéngt, sou d'Lynn Luciani, wuel keng legal Basis do gewiescht ze sinn, soss hätt ee jo lo net gesot kritt, datt d'Donnéeën zerstéiert misste ginn. Op eng Äntwert vun der nationaler Dateschutzkommissioun waart een nach.

Sven Clement freet Interventioun vun der Procureure générale



An deem Kontext adresséiert sech elo den Deputéierte Sven Clement vun der Piratepartei an engem Bréif un d'Procureure générale a freet d'Martine Solovieff, fir ze kontrolléieren, ob de Stockage vun de perséinlechen Daten konform zu der Dateschutzregelung ass. Hien hätt héieren, datt et bei der Douane en neien Uerder ginn hätt, fir alleguerten d'Donnéeën, déi am Kader vun de Grenzkontrolle gesammelt goufen, ze zerstéieren. Dat wier, schreift de Sven Clement, inakzeptabel an eng Entrave à la justice, well d'Méiglechkeet besteet, datt d'Daten illegal gesammelt goufen. Den Deputéierte freet d'Procureure générale, fir an dëser Affär e z'intervenéieren.

Och d'CSV hat schonn eng Reunioun vun der Finanzkommissioun ugefrot, fir iwwert d'Legalitéit vun den Douaneskontrollen op der Lëtzebuerger-däitscher Grenz ze schwätzen a weider Informatiounen ze kréien.

PDF: Schreiwes vun der CSV