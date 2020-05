Zu Gousseldeng waren e Vëlo an en Auto anenee gerannt an zu Rammeldang waren zwee Cycliste gefall.

Am Lokalen gouf et de Moien zwee Accidenter an déi Cyclisten dra verwéckelt waren. Zu Gousseldeng sinn de Moien um véierel op 9 en Auto an e Vëlo anenee gerannt. De Vëlosfuerer gouf liicht verwonnt. An zu Rammeldang si géint hallwer 11 zwee Cyclisten am Beiebierg gefall. Och si goufe liicht blesséiert.