E Mëttwoch gouf de Mesurëpak "Neistart Lëtzebuerg" presentéiert. Um Freideg ginn de Mëttelstandsminister an de Wirtschaftsminister weider Detailer.

D'Pressekonferenz mam Lex Delles an dem Franz Fayot kënnt Dir am Livstream op RTL.lu suivéieren.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.