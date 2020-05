Géint 22 Auer gouf et an der Uewerstad e Kichebrand, woubäi et do awer beim Materialschued bliwwen ass. Zu Märel stoung géint 23.45 en Auto a Flamen.

Weider Detailer sinn hei net bekannt. Et blouf awer wéi et schéint beim Materialschued. 1 Blesséierte gouf et bei engem Accident um Fridhaff, wou en Automobilist mat sengem Gefier an e Verkéiersschëld gerannt ass. D'Pompjeeë vun Dikrech an d'Ambulanz vun Ettelbréck waren op der Plaz.