E Freideg huet sech de Premier mat de Vertrieder vun de konventionéierte Culte getraff, fir iwwert den Deconfinement an de reliéise Lieuen ze schwätzen.

D’Culte musse sech nach e bësse gedëllegen: e Méindeg wëll d’Regierung nämlech annoncéieren, wéini nees dierfe Gottesdéngschter organiséiert ginn.

No Kritik, notamment vum Kardinol Jean-Claude Hollerich leschte Weekend, huet de Premier a Kultus-Minister e Freideg de Moien d'Vertrieder vun de konventionéierte Kulten empfaangen, fir iwwert den Deconfinement an de reliéise Lieuen ze beroden.

De Xavier Bettel hätt hei erkläert, datt een hätt wéilten ofwaarden, bis d'Sécherheetskonzepter vun alle Cult virléichen, sot eis de Weibëschof Léo Wagner no der Reunioun. Zu dëse Konzepter hätt een dann och Feedback kritt. De Staatsminister hätt d'Reouverture vun de Culten an där Phas gesinn, déi den 1. Juni ufänke géif, an et misst een deemno nach ofwaarden, wéi een Impakt déi zweet Phas vum Deconfinement hätt. Wat dat fir Péngschten heescht, weess een elo nach net, esou de Léo Wagner, et géif een awer elo ufänken, sech ze preparéieren an d'Distanzéierungsmesuren en place ze setzen.

D'Gespréich wier konstruktiv verlaf, huet et vu béide Säite geheescht.