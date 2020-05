Um Freideg de Moie goufen am Grenzgebitt e sëllege Lëtzebuerger vun der däitscher Police ëmgedréint, wa se wollten an Däitschland akafe fueren.

D'Argument war, d'Lëtzebuerger dierfte just Famill besichen an Däitschland, mat net akafe goen. Dat krute mer souwuel via Telefon gemellt, wéi och a Commentairen. Och op Facebook hate sech eng Partie Leit driwwer opgereegt.

Op Nofro hi bei der Police, krut RTL bestätegt, dass et tatsächlech zu sou engem Mëssel koum. Et hätt sech bei de Beamten ëm Polizisten aus Frankfurt gehandelt, déi elo eréischt nei an der Grenzregioun an den Asaz koumen. Si wieren net um leschte Stand gewiescht an hätten dowéinst falsch reagéiert. Si stounge op der falscher Plaz am Rond-point vu Pärel an hunn d'Lëtzebuerger Automobiliste kontrolléiert, amplaz déi, déi aus Frankräich eriwwer an Däitschland fueren.

De Policespriecher vun der Bundespolizeiinspektion Bexbach, de Karsten Eberhardt, entschëllegt sech fir dëse Feeler, a verséchert, dass all d'Lëtzebuerger häerzlech Wëllkomm sinn, an natierlech an Däitschland akafen dierfen.

D'Polizisten hu sech nach am Laf vum Freideg de Moien op enger aner Plaz gestallt, wou dann elo d'Automobiliste kontrolléiert ginn, déi aus dem franséische Sierck-Les-Bains eriwwer an Däitschland fueren.