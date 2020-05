Him gouf virgehäit, tëscht Januar '02 an Abrëll '08 als Curateur vun 2 Gesellschaften, déi 1993 faillite erkläert gi waren, net korrekt gehandelt ze hunn.

Op der Cour d'appel an der Stad huet um Freideg de Moien den zweete Prozess géint en Affekot ugefaangen, deen am Dezember um Stater Geriicht ënner anerem wéinst Verontreiung a Prise illégale d'intérêts zu enger Geldstrof vu 40.000 € verurteelt gi war. Donieft war decidéiert ginn, dass knapp 42.700 € an d'Masse vun der Faillite vun zwou Societéiten zréckgoe missten.

Dem Mann war virgehäit ginn, tëscht Januar 2002 an Abrëll 2008 als Curateur vun den zwou Gesellschaften, déi 1993 faillite erkläert gi waren, net korrekt gehandelt ze hunn. Dat andeems den Affekot, deen zanter 42 Joer am Beruff ass, am Januar 2002 Domiciliatiounskontrakter mat enger SA ënnerschriwwen hat, wat zum Bezuele vun den net grad 42.700 € gefouert hat. Woubäi den Affekot Actionnaire vun där SA war.

Déi zwou faillite Gesellschafte waren an der Réassurance aktiv, respektiv Intermédiaire, Courtier an Agent a Saachen Assurance a Réassurance. Déi 1. hat am September 1993 hiren Agrément vum Ministre du Trésor entzu kritt a war am Oktober vun deem Joer faillite erkläert ginn, déi zweet e Mount drop. Den Affekot aus enger grousser Etüd um Kierchbierg war vun November 1993 un eleng Curateur vun deenen zwou Faillitten. Déi zwou Societéite ware vu Januar 2002 bis Juni 2008 bei der SA domiciliéiert. Tëscht 2008 an 2012 haten zwee Juge-Commissairen ëmmer nees Informatioune gefrot, därer si awer net genuch kruten. Am Oktober 2012 goung den Dossier vun deene Faillitten dunn un de Procureur d’Etat, wouropshin et zu enger Enquête vun der Police judiciaire koum.

Den Ugeklote war um Freideg net do, well hien der Meenung wär, bei der Police alles gesot ze hunn, wat hien hätt missen, huet säin Affekot erkläert. Bei der Police wär de Mann och ouni Affekot ugetrueden, well hien dovun iwwerzeegt gewiescht wär, näischt gemaach ze hunn, wat konträr wär zum Gesetz, sou de Me Rosario Grasso, fir deen dëst eng wichteg Affär wär, bei där sech och d'Fro no der Verjärung stelle géif. Dem Affekot säin Affekot huet nach gemengt, dass et bei Faillitten normal, awer och exzeptionell Situatioune géif gi wéi z.B. an den Affäre Banco Ambrosiano oder BCCI. An och bei dëser hei hätt kee gewosst, wéi en handele misst. Donieft hätt säi Client näischt verstoppt, mä ganz transparent gehandelt, hie wéisst net, wat e falsch gemaach hätt, an hien hätt keng Suen an d'eegen Täsch gestach, fir sech ze beräicheren.

Well et ënner anerem net méi zum Requisitoire vum Vertrieder vum Parquet général koum, geet dëse Prozess den 12. Juni virun.