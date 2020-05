Den Eugène Burton war am Mäerz 2017 Invité an der Emissioun Live! Planet People, wou hien iwwert d'Grënnung vun der Muselzeidung geschwat huet. / © RTL-Archiv

De Grënner vun der "Muselzeidung" an der "Sauerzeidung" ass an der Nuecht op e Freideg am Alter vun 69 Joer verscheet.