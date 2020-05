Wéi hei am Fieldgen mussen iwwerall an de Schoule fir d'Examen déi néideg Distanzen agehale ginn. / © Sandra Mélan

Jonk Frae maachen dobäi 57,2 Prozent vun de Schüler aus. 1.735 Schüler schreiwen am Classic, 1.820 am Générales an 20 aus Owescoursen.