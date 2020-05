E Freideg gouf an der zoustänneger Chamberkommissioun iwwer belschen Atom-Offall geschwat, deen en Impakt op de Lëtzebuerger Territoire kéint hunn.

D'lescht Woch war d'Carole Dieschbourg virun d'Press getrueden an huet d'Demarche vun der belscher Regierung schaarf kritiséiert: et géif an d'A gefaasst ginn, nuklearen Offall no un der Lëtzebuerger Grenz ze deponéieren, ouni awer datt déi Lëtzebuerger Regierung kontaktéiert gouf oder den Impakt op Lëtzebuerg gepréift gi wier. Hir belsch Homologin war net frou, datt d'Carole Dieschbourg net als éischt de Kontakt gesicht huet, an huet vun engem diplomateschen Incident geschwat.

Atom-Ofall / Rep. Fanny Kinsch

D'CSV ass inhaltlech mat der grénger Ëmweltministesch Carole Dieschbourg averstanen, fënnt hire Stil awer onglécklech. D'ADR schwätzt hirersäits vun Öko-Populismus.

Dem Paul Galles no hätt sech d'CSV méi Diplomatie gewënscht: "Mir sinn natierlech ganz bei der Ministesch, wann et drëms geet sech hei ganz kloer ze wieren, mir ware just iwwerrascht an erstaunt doriwwer datt een dat direkt iwwert eng Pressekonferenz mécht, och ouni schrëftlechen Avis juridique do leien ze hunn. Mir wieren der Meenung gewiescht, do wier e klengt Telefonat vu fënnef Minutte mat der belscher Ministesch wier néideg gewiescht."

Et wier awer wichteg, datt d'Regierung sech géif wieren, wann et nëmmen de Risiko géif ginn, datt esou e Lager en Impakt op Lëtzebuerg kéint hunn.

Den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser gesäit dat anescht a reprochéiert der Ëmweltministesch virgeprëscht ze sinn, ouni déi néideg Informatiounen ze hunn: "Ech mengen, et kann een net einfach eis belsch Noperen engem Risiko exposéieren, just datt mir et lass sinn. Dat ass sou déi Mentalitéit 'Not in my backyard', nëmmen net bei mir. Dat ass e bësse bëlleg, dat ass Öko-Populismus..."

Zu Lëtzebuerg géif jo och Atomenergie consomméiert ginn, esou de Fernand Kartheiser. Jo, mä manner wéi 10 Prozent an d'Lëtzebuerger Regierung ass kloer géint Atomenergie, seet dozou de gréngen Deputéierten a President vun der Chamber-Ëmweltkommissioun François Benoy. Dovun ofgesi misst d'Prozedur respektéiert ginn, wann en Impakt op en Nopeschland méiglech wier, an dat wier hei net geschitt: "Et kann ee sech och d'Fro stellen: 'ass dat esou korrekt, dass een dat am Kader vun der Kris hei elo ulafe léisst?' Et hätt een et och kënnen zu engem spéideren Zäitpunkt maachen. Ech mengen, wann der mat Leit schwätzt aus der Wallonie - och an der Belsch krute ganz wéineg Leit et mat. Déi concernéiert et mindestens esou vill wéi mir."

D'Regierung wäert an den nächste Wochen en Avis iwwert déi geplangte Lager fir Atom-Offall op Bréissel schécken.