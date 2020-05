An der Diddenuewenerstrooss koum et en Donneschdeg den Owend zu engem Tëschefall tëscht 3 Persounen.

Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, hu si an der Géigend vum Skaterpark "Schmelz" eng liicht blesséiert Persoun virfonnt. De Mann, deen alkoholiséiert war, souz op der Bréck tëscht dem Beräich "Schmelz" an dem Parking an der Rue de la Libération an hat eng kleng Schnëttwonn am Beräich vum Bauch.

Wéi sech erausgestallt huet, ass de Mann vun zwee Onbekannten attackéiert ginn, nodeem dësen hinne keng Schlupp aus senger Fläsch wollt ginn. D'Männer sinn unenee geroden an een Täter huet den alkoholiséierte Mann mam Kolli geholl an dunn huet d'Affer Péng am Beräich vum Bauch gespuert. Dono sinn d'Täter a Richtung "Rue de la Libération" fortgelaf. D'Beamte konnte si awer net méi fannen.

D'Affer koum an d'Spidol, konnt awer dëst nach de selwechten Owend verloossen. Eng Plainte gouf deposéiert.

Zu enger anerer Ausernanersetzung koum et zu Bäerdref an der Rue de Grundhof géint 18 Auer. Eng Persoun hat sech beschwéiert, well d'Musek am Gaart vum Noper ze haart war. Wéi d'Musek awer net méi lues gemaach gouf, ass de Mann bei den Noper gaangen an huet sech do beschwéiert. Dobäi soll hie vis-à-vis vun engem Gaascht vum Noper eng "unangemessene Beschimpfung", wéi d'Police schreift, ausgeschwat hunn. Dat huet zu enger Ausernanersetzung gefouert, bei där de Mann, dee sech vun der Musek gestéiert gefillt huet, en Trëtt an d'Gesiicht kritt huet. Hie gouf uerg blesséiert an huet missten an d'Spidol bruecht ginn.