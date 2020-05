D'Boeing 737 vun der Luxair steet scho prett an de Startlächer. Éischt Reservatioune si villverspriechend.

24 Stonnen nodeems Luxair-Tours ugekënnegt huet, vun en nächste Sonndeg un nees Direktioun Sonn a Mier ze fléien, si schonn eng 100 Sëtzer Destinatioun Faro, am Süde vum Portugal, verkaf. Porto, Lissabon a Stockholm si weider Destinatiounen, déi op dësem Ament gefrot sinn.

Nach ass se eidel, d'Aerogare. A bis den nächste Freideg wäert hei och nach munches änneren. D'Plexiglasscheiwe virun de Comptoire vum Check-In deiten drop hin, datt Fléien a Covid-19-Zäiten ee ganz Anert wäert ginn, wéi nach Ufank Mäerz.

Zesumme mat LuxAirport gëtt de Redemarrage vum Findel preparéiert. D'Sécherheet vun de Passagéier a vum Personal soll maximal sinn. De Flux vun de Leit gëtt nei organiséiert. Op Distanz an Hygiène gi grouss geschriwwen. Vum Check-In iwwert d'Sécherheetskontroll bis eran an de Fliger. Passagéier, déi averstane sinn, solle sech beim Depart, respektiv der Arrivée kënnen op Covid-19 testen loossen. Hei lafen nach Gespréicher tëscht der Regierung a LuxAirport.

U Bord wäert d'Luxair jee no Zuel u Reservatioune probéieren, eenzel Passagéier ze trennen, iwwerdeems Familljen zesummereesen. D'Lüftung, equipéiert mat sougenannten Hepa-Filter géif all 3 Minutten d'Loft u Bord erneieren, sou déi Responsabel vun der Luxair. D'Droe vu Masken ass obligatoresch. Vulnerabel Passagéier kréien FFP2-Masken ugebueden. All Owend ginn d'Maschinnen um Findel mat spezielle Maschinnen desinfizéiert.

Detailer sollen hei d'nächst Woch virgestallt ginn.

D'Offer u Volle wäert bannent den nächste Wochen weider evoluéieren. E Bléck op d'Kaart vun Europa weist eng Tendenz: Corona Oblige, ginn den Ament bei der Luxair, respektiv bei Luxair-Tours, eng Rei weider Destinatiounen am Norden vun Europa an d'Ae gefaast.

A séchere Länner. Éischter Tourismus an de Bierger, an der Natur, un der Ostsee, wéi op de Plagen am Süden. Eng ganz Rei nei Destinatioune ginn op de Leescht geholl. Och al Bekannt kéinten nees an de Programm opgeholl ginn. D'Summer-Vakanz a Covid-19 Zäiten gëtt definitiv anescht wéi virun 12 Méint.