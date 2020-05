An alle Secteuren, wou an de leschte Woche getest gouf, ass d'Prevalenz vum Virus relativ niddereg, dat geet aus neien Zuele vun der Santé ervir.

Trotz Ouverture Zuelen am Bausecteur réckleefeg

Nach éier de Bausecteur den 20. Abrëll nees ugefaangen huet mat schaffen, gouf an enger representativer Stéchprouf getest, wéi wäit de Virus verbreet war. Deemools louch ee bei 2,2 Prozent positive Fäll. Et handelt sech hei ëm déi sougenannte PCR-Tester, déi weisen op eng Persoun den Ament de Virus huet oder net. Elo an enger zweeter Phas goufen déi nämmlecht Leit nach emol gefrot, sech testen ze loossen, an hei gouf eng positiv Persoun fonnt, wat 0,8 Prozent entsprécht.

Niddreg Prevalenz bei Coifferen

Den 11. Mee hunn ënnert anerem Coifferen, Optiker an aner Beruffer aus dem Soins à la personne nees ugefaange mat schaffen. Am Virfeld waren 250 Persounen opgeruff, sech fräiwëlleg testen ze loossen, knapp d'Hallschent huet sech teste gelooss. Nëmmen eng Persoun war positiv wat 0,8 Prozent entsprécht.

Kee positive Fall bei Leit aus Commerce

Zanter dëser Woch hunn och d'Geschäfter nees op. Knapp 40 Prozent vun den 300 Leit, déi eng Invitatioun fir en Test kruten, sinn dëser och nokommen. Vun den 121 Tester war kee positiv.

Wéineg Leit aus Grondschoul bereet fir Test

Och an de Schoulen ass getest ginn. An enger éischter Phas waren et d'Schüler an d'Schülerinne vun de Premièren (1 Prozent positiv Fäll) an d'Proffen (0,6 Prozent positiv). Fir dës Phas konnten all déi betraffe Persoune sech teste loossen, 3.719 vun 8.573 Persoune sinn dem Opruff nokomm.

Vun 152 Tester aus anere Lycéesklasse gouf ee positive Fall fonnt, wat 0,8 Prozent Prevalenz entsprécht.

Zanter dem 18. Mee kënnen och ausgewielte Schüler a Schülerinnen a Léierpersonal aus der Grondschoul sech teste loossen. De Retour louch hei bei nëmme 15 Prozent. Vun de 60 Tester wat ee Schüler positiv.

Test-Strategie vun der Regierung



Och an de nächste Woche gi Persounen aus ënnerschiddlechen Echantillone gefrot, sech fräiwëlleg testen ze loossen. Op dës Aart a Weis wëll ee Monitoren, wéi verbreet de Virus a verschiddene Secteuren ass.

Duerch déi grouss Test-Kapazitéit, déi Lëtzebuerg sech elo ginn huet, kann ee séier reagéieren a groussflächeg testen, falls an engem Secteur de Virus nees méi verbreet ass.

Op dës Aart a Weis kann een zweete strenge Lockdown verhënnert ginn, dat op mannst d'Iddi vun der Lëtzebuerger Fuerschungsgemeinschaft. Ma dëst Konzept klappt nëmmen, wann och genuch Persoune fräiwëlleg drun deel huelen.

