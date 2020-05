Géint 17 Auer hat zu Kanech den Daach vun enger Scheier gebrannt. Et blouf beim Materialschued an et ass kengem eppes geschitt.

Zu Useldeng koum et um 19 Auer zu engem klenge Brand an engem Appartement an der Rue de l'église an zu Géisdref hat e Kamäin Feier gefaangen. Och hei blouf et beim Materialschued. Grad wéi an der Nuecht op e Samschdeg um kuerz virun 3 Auer um Zéissengerkräiz. Direkt 3 Autoe waren hei an en Accident verwéckelt. Een dovunner huet gebrannt. Wat genee geschitt ass, läit eis aktuell nach net vir.