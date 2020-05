Awunner a Spadséiergänger reege sech an de soziale Medien driwwer op, wéi et op verschiddene Plazen am Land ausgesäit.

Dat vill Leit nom laange Confinement frou waren, fir aus den eegene 4 Wänn ze kommen, datt ass ze verstoen. Vill vun hinnen huet et dann an d'Natur gezunn, fir do entweder spadséieren ze goen, ze picknicken oder mat der Famill an de Frënn eppes ze drénken.

Ma eppes soll een no esou enger Aktioun awer net vergiessen: D'Raumen. Genau dat ass awer op verschiddene Plazen net passéiert an dowéinst reege sech vill Leit an de soziale Medien op. Den Dreck vum Picknick bleift einfach leien, amplaz datt d'Leit en nees mathuelen an da richteg entsuergen.

Bei eisem Beispill hei handelt et sech ëm d'Spillplaz am Eecherfeld bei Eech. Vu Styropor iwwer Plastik bis esouguer ganz Kojoten hunn d'Leit einfach alles stoen a leie gelooss.

A gleeft een de Commentairen ënnert dem Post, ass dëst net déi eenzeg Plaz, wou esou eppes virkomm ass. Esou krute mer och scho gemellt, datt et en Donneschdeg änlech op der Wiss virum Musée Dräi Eechele soll ausgesinn, wéi der hei um Video kënnt gesinn.

An och zu Bouneweg reege sech d'Awunner iwwert de Knascht op, awer och doriwwer, datt déi Leit, déi e verursaachen d'Awunner nach aggresséieren.