D’Pandemie wäert Auswierkunge kréien, net nëmmen op dat perséinlecht Liewe vu jiddwer Eenzelem, mä och op dat berufflecht Ëmfeld.

Videokonferenzen a schaffe vun doheem ware bis de Mäerz éischter d’Ausnam – elo si se noutgedronge fir vill Leit d’Reegel ginn. An de Retour an de Büro ass mam Deconfinement net onbedéngt méi agreabel. Vläicht awer och net fir jiddereen néideg.

Beim Retour an de Büro ass den erlaabte Wee mëttlerweil präzis mat Rondelen, Feiler oder Kräizer virgezeechent. Individualismus ass esou onerwënscht wéi de Virus an deen, dee sech net minutiéis un all nei Virschrëft hält, gëtt gedisst a gemobbt a kritt um Enn vum Joer seng Gratifikatioun gestrach. Nach ass dat alles méiglecherweis eng Grimmel iwwerspëtzt ausgedréckt, ausser wat d’Gratifikatioun ugeet. A Krisenzäite sinn Zockerboune seelen. Ofstand hale gëtt d’Devis.

"Et ass alles ganz visuell. A verschidde Fäll gëtt Plexiglas installéiert oder aner Trennungen, fir virun Houschten oder Néitschen ze schützen a fir d’Leit ze berouegen, sou wéi mer et och schonn a Geschäfter gesinn hunn. An de Passage an de Büroe gëtt gereegelt, mat der Auer oder géint d’Auer, fir ze evitéieren, dass Leit sech kräizen. An da ginn d'Dieren däitlech als Entrée oder Sortie zréckbehalen, fir och do ze verhënneren, dass Leit sech kräizen.", esou de Bill Knightly vu Cushman & Wakefield.

Home office a Videokonferenzen hunn net dozou gefouert, dass d’Aarbecht net gemaach ginn ass, wat Géigner vun där Evolutioun virun der Kris dacks als Argument virausgeschéckt haten. Wat duerfir elo vill méi a Fro gestallt ass, ass de Sënn vum sougenannten Open Space, dem Groussraumbüro. De Mantra vu ville CEOs ass virleefeg ausgesong.

"De Gedanke war ëmmer deen, dass an engem Ëmfeld, wou Employéen zesummekommen, wou se sech begéinen, dass dat zu engem positive Resultat géif féieren. An deem Sënn hu vill Gesellschaften hir Büroen ëmgebaut. An elo schwätze mer vun enger dramatescher Ännerung, well mer zréckginn an Trennungen opbaue wéi fréier an d’Personal strikt opdeelen. Et wäert eng grouss Erausfuerderung gi fir Gesellschaften, fir sech ganz nei opzestellen.", esou de Brad Bell, e Psycholog vun der Cornell University vun New York.

D’Norme vu fréier plus déi aktuell Evolutioun, wou vill Aarbecht vun doheem gemaach gëtt an de Betrib emol kee Stroum méi kascht, ka Schoul maachen.

"Ech mengen op Dauer wäerte vill Firme realiséieren, dass d’Aarbecht vun doheem bei villen Tâchë gutt fonktionnéiert, woubäi se sech dat virdru guer net konnte virstellen. A mengen Entrevuë mat Gesellschaften huet sech erausgestallt, dass d’Personal ganz produktiv bliwwen ass an d’Aarbecht gemaach krut. Et si schwiereg Zäite fir jiddereen an déi Gesellschaften hu besser geschafft, wéi se geduecht haten."

A schwieregen Zäiten dierften d’Gesellschaften och wëlle Geld spueren a keen iwwerdeierte Präis fir all onnéidege Meter carré bezuelen, deen ni méi gebraucht gëtt. D'Immobiliëgesellschaften hoffen dogéint, dass d’Scheewecher weider an de Büro trëppelen a wéinst dem obligate “social distancing” dann och nach méi Plaz brauchen.