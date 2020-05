Wéinst dem Coronavirus läit den Horesca-Secteur Brooch. Ronderëm de Knuedler hu sech d'Geschäfter eppes afale gelooss, fir awer e bësse Suen ze verdéngen.

Verschidde Betriber aus dem Horesca-Secteur bidden en "Take Out" un an hoffen, op dës Manéier hir Clienten ze fideliséieren.

Zanter Mëtt Mäerz läit den Horesca-Secteur hei am Land wéinst der aktueller Pandemie nämlech brooch. Verschidde Restaurateure bidden awer en "Take Away" un. Dat heescht si proposéieren der Clientèle verschidde Platen, déi ausgeliwwert ginn, respektiv d'Leit virun d'Dier siche kommen. Eenzel Betriber ronderëm de Knuedler hunn elo eng änlech Aktioun gestart.

Mëttwochs a samschdes ass Stater Maart. Fir d'Gemengeresponsabel war et wichteg, dass trotz Corona-Kris d'Leit hir Kommissiounen um Knuedler maache kéinten.

Zanter e puer Woche bidden nieft de Maartleit och verschidde Cafetieren hir Servicer de Clienten nees un. Dëst a Form vun engem "Take Out".

Dës Form vu Service funktionéiert am géigesäitege Respekt. Et gëllt déi virgeschriwwe Mesurë vun der Santé ze respektéieren.

Fir d'Reouverture vum Horesca-Secteur gouf den 1. Juni genannt. Deemno wéi kéinten d'Cafetieren, d'Restaurateuren an d'Hotelieren hir Dieren awer schonn um Päischtweekend erëm opmaachen. E Méindeg gëtt nämlech déi 3.Phas vum Deconfinement presentéiert.