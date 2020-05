Donieft mellt de CGDIS nach e Feier an der Rue des Pommiers um Cents.

Am Lokalen gouf et e Samschdeg kuerz no 18 Auer en Accident um Krakelshaff. En Auto an e Vëlosfuerer sinn do anenee gerannt. De Cyclist gouf blesséiert.

An um Cents huet et géint 21.30 Auer an der Rue des Pommiers an enger Kichen gebrannt. Hei ass et beim Materialschued bliwwen.