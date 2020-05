"Nee zum Schottergaart! Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst!", sou heescht eng aktuell Campagne vum Mouvement Ecologique a vum Ökozenter Pafendall.

Dës Campagne soll de Matbierger weisen, dass de Schottergaart eng negativ Auswierkung op ons Ëmwelt huet. Dowéinst wëll ee mat dëser Campagne Gemengen drop opmierksam maachen, dass esou Gäert alles anescht ewéi Nohalteg sinn.

RTL-Artikel: Campagne vu Mouvement Ecologique: Schottergäert zu Lëtzebuerg sollen nees verschwannen

Klimaschutz, Biodiversitéit an d’Attraktivitéit vun den Uertschafte sinn dem Mouvement Ecologique no Argumenter, fir d'Uleeë vun engem Schottergaart ze verbidden.

"Éischtens fënnt een am Schottergaart net vill Gréngs. Planze filteren zum Beispill d'Loft, droen dozou bäi, dass eng besser Loftqualitéit ass, se verdonsten och Waasser a killen domat hir Ëmgéigend. Alles dat fënnt een am Schottergaart net", seet Michelle Schaltz vum Mouvement Ecologique.

D'Planzen an d'Gäert géifen den Déiere Schutz bidden, mee e Gaart mat Steng hëlt dëse wichteg Ressourcen ewech. Vill Leit ginn dovunner aus, dass esou e Schottergaart praktesch wier an een net vill Zäit an den Ënnerhalt misst investéieren.

"Dat ass awer tatsächlech net de Fall, well och am Schottergaart landen iwwer kuerz oder laang Blieder, Pollen an aner organesch Matièren an doduerch setze sech dann awer tëschent de Steng Planzen un. Dat gesäit een elo am Fréijoer ganz gutt", betount d'Michelle Schaltz weider.

De Mouvement Ecologique fuerdert, dass Gemenge sech mat dëser Problematik auserneesetzen an agéieren, soubal am ëffentleche Raum sech Schottergäert breet maachen. Eng Gemeng, déi dorop vill Wäert leed, ass Beetebuerg mam Buergermeeschter Laurent Zeimet, déi am Kader vun hirem néie PAG och d'Bautereglement ugepasst hunn. Et wëll een den Awunner awer net nëmmen eppes Virschreiwen, mee zu Beetebuerg geet ee mam gudde Beispill fir.

"Mir ginn dofir als Gemeng op de Wee, eis Grénganlagen anescht ze ënnerhalen. Et muss jidderee matzéien an do wëlle mir eben d'Leit sensibiliséieren, eben net op de Wee ze goen, Steng an de Virgäertchen ze leen, mee och dem Grénge Plaz ze ginn."

Schonn eleng d'Beschafe vun engem Schottergaart ass mat héije Käschte verbonnen. Dee Kräsi ka schonn deemno wéi Honnerte vun Euro pro Tonn kaschten.