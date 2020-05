10 Woche laang keng Schoul, dat gëtt et normalerweis just an der grousser Vakanz.

10 Woche laang keng Schoul, dat gëtt et normalerweis just an der grousser Vakanz. Wärend dem Confinement doheem gouf zwar weider geléiert, mä ouni d'Joffer an d'Klassekomeroden.



Fir vill Kanner am Grondschoulalter bedeit d'Rentrée e Méindeg deemno eng gréisser Ëmstellung. Besonnesch well an der Schoul, an déi se zréckginn, villes net méi ass wéi virdrun.

Mir waren e Sonndeg bei zwou Famille kucken, wéi si sech op déi dach ongewéinlech Rentrée an der Grondschoul virbereet hunn.