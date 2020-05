E Freideg de Moie kënnt Dir eis live op RTL Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen.

10 Woche laang war wéinst der Corona-Pandemie keng Schoul. Geléiert gouf doheem. E Méindeg 25. Mee war et souwäit, den éischte Grupp Kanner huet nees dierfen zeréck an d'Schoul, fir de Grupp B war e Mëttwoch Rentrée.

Eng Woch also virun der Päischtvakanz. Duerno soll all Grupp all zweet Woch eng Woch d'Schoulbänk drécken, respektiv sinn duerno an der Betreiung.

No enger Woch Schoul zéie mir en éischte Bilan.

Wéi hunn d'Kanner an d'Elteren d'Corona-Rentrée erlieft? Wéi war et fir d'Enseignanten? Goufen déi nei Sécherheets- an Hygiènesmesuren gutt ëmgesat? Huet organisatoresch alles geklappt?

Dir hutt d'Wuert - e Freideg kuerz no 8 Auer LIVE op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Sot eis är Meenung e Freideg de Moien no 8 Auer live um Radio um 1330 oder elo scho via de Formulaire hei drënner, oder via eis Facebook-Säit.

Eng Partie Froe gi live an der Emissioun thematiséiert, hutt awer w.e.g. Versteesdemech, datt aus Zäitgrënn net ëmmer all d'Froen drukomme kënnen. Merci!