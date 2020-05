De Premier hat schonn hoffentlech "positiv Noriichten" annoncéiert. Dës kéinten d'Gottesdéngschter an den Horesca-Secteur betreffen.

De Regierungsrot ass an e Méindeg de Moie beieneen, fir iwwert eng weider Phas vum Deconfinement ze beroden. De Premier Xavier Bettel hat selwer leschte Mëttwoch schonn Zitat “Positiv – hoffe mer – Noriichten“ ugekënnegt. Um 17 Auer ass eng Pressekonferenz.

Als „positiv Noriichten“ ass beispillsweis ze verstoen: eng Reprise vu Gottesdéngschter mat Gleewegen oder nach vun den Aktivitéiten am Horesca-Secteur. Rieds goung hei vum 1. Juni, bis de Mëttelstandsminister Lex Delles e Freideg hei op RTL sot „de Päischtweekend ass ee wichtege Weekend fir de Secteur“. Dorausser kann ee schléissen, datt d’Regierung eng Reprise fir Restauranten a Caféë virum Weekend annoncéiere kéint.

Egal wéi, och mat enger neier Phas vum Deconfinement, gëlle weider déi sanitär Virschrëften an d’Zuel vu Leit bei Rassemblementer si limitéiert. D’sougenannt „gestes barrière“ sinn ënnert anerem physesch Distanz vu minimal zwee Meter zoueneen halen, dobaussen an dobannen, eng Mask unhunn, wann déi Distanz net anzehalen ass, a sech reegelméisseg d’Hänn wäschen. Enger weider Phas vum Deconfinement gëtt och vun Tester fir de breede Public, op fräiwëlleger Basis, begleet.

De Policeministère erënnert op Nofro hin, datt d’Police ënnerwee ass, fir ze kontrolléieren. Et gëllt weiderhin och den Appell un d’eege Verantwortung. D’Restriktiounen hunn dozou bäigedroen, datt d’Zuelen vum Covid19 éischter positiv sinn. E Sonndeg gouf et just zwou Neiinfektiounen a laut leschte Stand ass an den Iwwerdroungstaux ënnert 1. Dat heescht, eng Persoun mam Virus stécht manner wéi eng aner Persoun am Duerchschnëtt un.