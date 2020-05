Wéinst groussem Interessi deelt d'Associatioun vun de Sozialaarbechter ANASIG e puer Temoignagen.

"Mir passen drop op, datt kee vergiess gëtt", schreift d'ANASIG an engem Communiqué um Méinden. An der Reegel wier en Assitant social diskret, ma well ee vill Ufroe kritt hätt, hätt een decidéiert, d'Erfarunge vun hire Membere wärend der Kris ze verëffentlechen, déi wärend engem Webinar gesammelt goufen.

Zu Lëtzebuerg schaffen, Stand 2019, 716 Assistants sociaux an Assistants d'hygiène sociale. Vue dass et dem Gesetz no e Gesondheetsberuff ass, goufen d'Sozialaarbechter och an d'sanitär Reserve ageschriwwen, eng Rei wieren och an der Lutte géint d'Pandemie am Asaz gewiescht.

E groussen Deel vun de Sozialaarbechter, déi hir normal Aarbecht weider gemaach hunn, hätten dës iwwer Teletravail gemaach. Hei hätte sech verschidden Erausfuerderunge gestallt a verschidde Problemer, déi et scho virun der Kris gouf, wiere verschäerft ginn.

Temoignage vu Sozialaarbechter wärend der Kris

D'Associatioun beschreift d'Beispill vun enger Assistante sociale an engem Lycée, déi probéiert huet, un d'Schüler ze kommen, déi vum Radar verschwonne sinn a vun deenen d'Enseignanten näischt méi héieren hunn. Vill vun dëse Schüler hätte virun der Kris nach kee Kontakt mam Service social vun der Schoul gehat an et hätt een eng Relatioun iwwer Telefon missen opbauen, wat net einfach gewiescht wier. Déi meeschte Schüler, un déi kee méi komm ass, hätte sech net wëlle rar maachen, a si haten einfach net dat néidegt Material oder Problemer mam Reseau. Déi kruten dann e Laptop geschéckt. Et wieren awer och Jonker dobäi gewiescht, déi Problemer haten a bei deenen ee sech gefrot hätt, firwat de Service social net éischter ageschalt gouf.

D'ANASIG appelléiert un d'Populatioun, och no der sanitärer Kris solidaresch ze bleiwen. Et dierft net sinn, datt déi am stäerkste benodeelegt an der Gesellschaft d'Suitte vun der Kris eleng droen. Fir de Bols um Terrain ze fillen huet d'Associatioun och e Questionnaire ausgeschafft. D'Resultater dovunner sollen um Juni 2020 verëffentlecht ginn.