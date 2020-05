D'Äntwert op eng parlamentaresch Fro stellt kloer, datt de Client net dierf ënner Drock gesat ginn.

Bauhären dierften net dozou gezwonge ginn, en Avenant zu hirem Kontrakt mat der Baufirma z'ënnerschreiwen oder eng zousätzlech Rechnung ze bezuelen, fir dass dës mam Chantier virufiert. Dat erkläert de grénge Logementsminister Henri Kox a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den LSAP-Deputéierte Cruchten an Di Bartolomeo.

Méikäschte Bau: Äntwert vum Henri Kox op parlamentaresch Fro

Ob d'Baufirma allerdéngs e Recht huet, fir d'Präisser fir hir Aarbechten an d'Luucht ze setzen, géif am Kontrakt mam Bauhär stoen an dëse géif och trotz der aktueller Kris weider gëllen, esou de Minister weider. Géint den Drock vu Baufirmae wieren déi concernéiert Bauhären, dem Minister no, iwwerdeems genuch geschützt duerch déi aktuell Legislatioun.

Virun engem Mount hate mir gemellt, datt eng Baufirma hir Clientë gefrot huet, wéinst den Hygiènesmesurë méi ze bezuele.

Zwou weider parlamentaresch Froe vum Piraten-Deputéierte Sven Clement a vum CSV-Deputéierte Marc Lies waarden nach op hir Äntwert. Dës concernéieren nieft dem Logementsminister och de Wirtschaftsminister Franz Fayot an d'Konsumenteschutzministesch Paulette Lenert. Den Delai fir d'Äntwert ass am Fong schonn ofgelaf.