En Donneschdeg gëtt op enger Pressekonferenz en neie Programm virgestallt, fir d'Entreprisë bei hirem Redemarrage no der Corona-Kris z'ënnerstëtzen.

Nieft dem Wirtschaftsminister si bei der Pressekonferenz en Donneschdeg de Moien um 11 Auer och nach d'Sasha Baillie, CEO vu Luxinnovation, an de Gérard Zoller, Generaldirekter vu Peintures Robin SA, mat dobäi.

Wéi gewinnt kënnt Dir d'Pressekonferenz live op RTL.lu suivéieren.



Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

