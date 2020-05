Am Stater Gemengerot ass ee sech eens, dass een de Geschäftsleit finanziell ënnert d’Äerm gräife wëll.

Ma dësen Hëllefsprojet géif net séier genuch virugoen, esou d'Kritik vun Oppositiounsparteien. De Schäfferot hat gekontert, et misst een d'Äntwert vun der Inneministesch ofwaarden, ob esou Hëllefen iwwerhaapt am Kader vun der nationaler an europäescher Gesetzgebung zoulässeg sinn. Déi Äntwert läit elo um Dësch.

Hëllef fir Commercen / Rep. Claudia Kollwelter

Jo, Gemengen dierfen hire Commercen a Betriber hëllefen, wann dat am Interêt vun der Gemeng ass, esou steet et an der Circulaire vum 22. Mee. Dat kéint am Kader vum Minimis-Gesetz gemaach ginn, dat et jo erlaabt, Betriber bis zu 200.000€ Hëllefen iwwer 3 Joer ze ginn.

Serge Wilmes, Stater Schäffen: "Dat ass jo mol schéin, dee Message och ze kréien. Mä lo musse mer natierlech eng ganz Detailaarbecht maachen och a Récksprooch nach eng Kéier mat de Vertrieder vun de Geschäftsleit a fir einfach emol ze determinéieren, e Montant, eventuell och Krittären."

Déi Gréng fannen et wichteg, datt d'Finanzsprëtze vun der Stad Lëtzebuerg do ukommen, wou se gebraucht ginn, a sech net un existent Hëllefe vum Staat drugehaange gëtt.

François Benoy, Stater Gemenge Conseiller: "Et ginn héich Loyeren, do brauche mer sécher eng Ënnerstëtzung fir de Commerce a fir d'Gastronomie, op der anerer Säit ginn et vill Jonker, déi sech getraut hunn, e Restaurant, e Commerce oder e Café opgemaach hunn, déi zum Deel och net vun den Hëllefe profitéiere konnten, déi hei musse gehollef kréien. Dat heescht, et ass wichteg, dass hei genee gekuckt gëtt, wien d'Hëllef brauch, dass se och do ukënnt."

Dernieft wëll d'Gemeng Lëtzebuerg an den nächste Méint zesumme mam Stater Geschäftsverband d'City-Shopping-Websäit nei maachen, fir de Commercen eng besser Vitrine ze ginn.

Serge Wilmes: "Mir wäerten awer elo am Juni eise Projet vun de Bonge liicht adaptéiert lancéieren. Do wäerte mer all Commerçant, Cafetier a Restaurateur d'Méiglechkeet ginn, fir Bongen un d'Stad Lëtzebuerg am Wäert vun 1.000 Euro ze verkafen. Dat heescht, et kritt een 1.000 Euro cash an d'Täsch a mir géifen déi Bongen an den nächste Wochen a Méint an der Ëffentlechkeet verspillen a verdeelen."

Fir de Garbiel Boisante sinn dës Bonge manner eng Direkthëllef, wéi e Promotiounsmaterial fir d'Attraktivitéit vun der Stad Lëtzebuerg. 1.000 Euro wär net ganz vill a jo eigentlech just eng Avance op eng Vente, déi spéider misst stattfannen.

Gabriel Boisante, Stater Gemenge Conseiller: "Mir hunn awer an der Kommissioun geschwat, dass dat Auslouse vun deene Bonge misst mat engem soziale Krittär verbonne ginn. Datt mer se u Leit ginn, déi e Mangel u Kafkraaft hunn."

Wat d'Direkthëllefe vun der Stad Lëtzebuerg ugeet, do mussen d'Geschäftsleit a Betriber sech also nach e bësse gedëllegen, bis feststoe wäert, wien eligibel wäert sinn. Wéi ee Budget d'Gemeng heifir wëll investéieren, steet och nach net fest.