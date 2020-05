Beim Bekämpfe vun der Corona-Pandemie gëtt zu Lëtzebuerg gréisstendeels op PCR-Tester zeréckgegraff.

Ma ëmmer méi Betriber gräifen awer op d'Antikierperversioun zeréck, fir hiert Personal ze testen. De groussen Ënnerscheed: Hei gëtt op d'Unzeeche vun enger iwwerstanener Infektioun gesicht. Sinn dës privat Initiative zouverlässeg?

Hei am Labo vu BioneXt ass den Antikierper-Test schonn am Asaz. Alles, wat de Labo-Medeziner dofir brauch, ass en Tüb mat Blutt. Den Interessi fir den Test ass mëttlerweil grouss.

Den Ulf Nehrbass, Chef vum Luxembourg Institute of Health: „Et ass scho sënnvoll ze wëssen, ob d'Personal an engem Betrib scho mam Virus infizéiert war. Dat gëtt jo och an der Prevalenz-Etüd esou gemaach. Et ass awer esou, datt mer vun dëser Etüd wëssen, dat Zuel vu Leit, déi Antikierper géint de Virus entwéckelt hunn, ganz geréng ass. Mir schwätzen hei vun 2%. Dat ass net vill.“

Vun enger Häerden-Immunitéit kann een eréischt bei 60% schwätzen. Dat hënnert awer vill Entreprisen net drun, fir d'Tester selwer ze ordonéieren. Bei engem vun de gréisste Privat-Laboen am Grand-Duché goufe schonns 3.000 Antikierper-Tester duerchgefouert. Ronn 11% vun de Getesten haten Antikierper am Blutt. Ewéi op de meeschte Plazen, geet et och hei am Architekte Büro zu Esch virun allem drëm d'Personal ze berouegen.

De Jean-Luc Wagner, Partner Architektebüro zu Esch:

„Nodeems mer d'Leit erëmkomme gelooss hunn aus dem Tele-Travail, war eng gewëssen Onsécherheet do. A mir hunn eis geduecht, datt et géif dozou bäidroen datt d'Personal sech méi wuel fillt am Büro. Et ass een den Ament einfach ëmmer op d'Thema Coronavirus fixéiert.“

Den Tele-Travail wier jo eng gutt Saach, ma net all Betrib kéint de Niveau u Produktivitéit och vun Doheem garantéieren.

„Den Tele-Travail ass bei eis ganz séier gaangen. Innerhalb vun engem Dag war de ganze Büro eidel. Mir konnten do och weider produzéieren. Mir hunn awer och festgestallt, datt mer do awer verschidden Aboussen hunn. Mais et war laang virun allem d'Onsécherheet erëmzekommen.“

Desinfektiounsmëttel op all Eck, Plexiglas-Vitrinnen tëscht de Büroen, vill Mesurë goufe geholl. Ma d'Initiative vun den Antikierpertester ass besonnesch gutt bei de Leit ukomm.

„Mir hunn dat natierlech fakultativ ugebueden. Mir hunn de Leit et iwwerlooss, ob se et wëlle maachen. Mir sinn e Büro vu 60 Leit an et sinn 51 Leit, déi zougesot hunn, fir kënnen den Test ze maachen.“

Ma et dierft een d'Antikierper net mat enger Immunitéits-Garantie verwiessele, heescht et aus wëssenschaftleche Kreesser.

„Tatsaach eleng, datt een Antikierper huet, heescht net, datt een immun ass géint eng Infektioun. Et ass sécher net onwarscheinlech, mee net garantéiert. Et ass immens informativ fir dësen Test ze maachen. Mais et ass opgrond vun dësen Tester net sécher ze garantéieren datt net awer nach eng Infektioun kann nokommen.“

An däers wär ee sech och zu Esch bewosst.